İSTANBUL Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar

Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti

Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler

Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler