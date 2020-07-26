İSTANBUL Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleriÜstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılarSüper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gittiKasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir...

26.07.2020 21:41 | Son Güncelleme: 26.07.2020 22:41

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar

Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti

Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler

Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler

İSTANBUL Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Güncel, Haber
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