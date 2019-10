İstanbul galeri yeni yüzyıl kapılarını açtı

Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA) ' İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sanat Galerisi kapılarını sanatseverler için açtı. 'Galeri Yeni Yüzyıl' sanat dünyasına, aralarında Devrim Erbil gibi usta sanatçıların eserlerinin olduğu karma bir sergi ile 'merhaba' dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) Topkapı'daki Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi'nde oluşturulan 'Galeri Yeni Yüzyıl?, çok sayıda tanınmış sanatçının eserinin yer aldığı karma sergi ile kapılarını sanatseverlere açtı. Galerinin açılışına, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatçı, akademisyen ile öğrenci katıldı.

'HERKES İÇİN ÖNEMLİ BİR MEKAN OLMASINI İSTİYORUZ'

İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite olarak yeni bir heyecana, yeni bir güzelliğe 'merhaba' dediklerini belirterek, 'Bir üniversiteyi üniversite yapan hiç kuşkusuz içindeki değerleridir. Ama o değerleri kıymetlendirecek, o toplumun nabzını tutacak, seslenişlerini, haykırışlarını resmedecek ve onu toplumla bütünleştirecek ana başlık ise sanattır. Biz de bu heyecanla galeriyi açıyoruz. Emeği geçen çok fazla insan var, hepsine şükranlarımı sunuyorum. ve Türkiye'nin çok değerli, yüz akı olan sanatçıları burada. Buranın her zaman onlar ve onların yetiştirdiği talebeler için önemli bir mekan olmasını istiyoruz' dedi.

'ÇOK YÖNLÜ BİR GALERİ'

Galerinin sanat direktörlüğünü yürüten İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün, 'Bu galeriyi aslında öğrencilerimiz için, onlara verdiğimiz değeri ifade edebilmek için açtık. Açılışımızı da hocalarımızla ve önemli sanatçılarla yapmak istedik. Bundan sonraki amacımız dönem dönem önemli sanatçıların gerek kavramsal, gerekse geleneksel eserlerine yer vermek. Birçok bölümden öğrencilerimizin de projeleri, video sanatları, kısa filmleri var. Çok amaçlı ve çok yönlü bir galeri olmasını istedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık' diye konuştu.

'HER ZAMAN ÜNİVERSİTENİN SANATA İLGİSİ OLMASINDAN YANAYIM'

'Bir üniversitenin galerisinde bulunmaktan çok mutluyum, çünkü ben de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 50 yıl hocalık yaptım' diyen usta sanatçı Devrim Erbil ise, 'Her zaman üniversitenin sanata ilgisi olmasından yanayım. Çünkü sanat insanları daha duyarlı, hoşgörülü, demokratik ortamın ya da toplumun istediği insan haline getirir. Duyguları derinleştirir. Üniversitedeki öğrencilerin sanatı daha yakından tanıması böyle galerilerle olabilir. Böyle bir galerinin açılması, sanatçıları buraya toplaması hem onların gelecekteki hayatında sanata girmelerini kolaylaştırır hem de sanat eserleriyle karşılaşmalarını sağlar. O yüzden sadece burada değil, bütün üniversitelerin, sanatın bütün dallarını kucaklamasını gönülden diliyorum' ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan Ressam Devrim Erbil'e üniversiteni Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Daha sonra sergiye eserleriyle katkıda bulunan sanatçılara Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından plaketleri verildi.

16 SANATÇININ ESERİ YER ALIYOR

Galeri Yeni Yüzyıl'ın açılış sergisine bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil'in yanı sıra; Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit, Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok, Tuba Önder Demircioğlu, Turhan Çetin, Benal Dikmen, Özlem Vargün ve Ümran Özbalcı Aria eserleriyle katkıda bulundu. Açılış sergisinde sanatçıların resim, heykel ve seramik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

