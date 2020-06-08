İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA EKMEK TAŞIYAN MİNİBÜS 5 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

GAZİOSMANPAŞA'da ekmek taşıyan panelvan minibüs yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metre yükseklikten boş alana düştü.

08.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:31
GAZİOSMANPAŞA'da ekmek taşıyan panelvan minibüs yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metre yükseklikten boş alana düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Yakup Akgül(34) yönetimindeki 34 GZ 9965 plakalı panelvan minibüs, cadde üzerinde ilerlerken yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten boş alana düştü. Kazada ekmek taşıdığı öğrenilen minibüs şoförü Yakup Akgül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Akgül'ü araç içerinden çıkararak ambulansa koydu. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akgül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA’DA EKMEK TAŞIYAN MİNİBÜS 5 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlarbaşı, Güncel, Haber

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