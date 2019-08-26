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Hastanenin bahçesinde korkutan yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.08.2019 11:30 Hastanenin bahçesinde korkutan yangın!

Yangın saat 11.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Hastanenin diyaliz merkezinin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Diyaliz bölümündeki bazı hastalar çıkan yoğun dumandan etkilendi. Hastalar tahliye edilirken, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

57 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.


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