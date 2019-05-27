İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA YOL VERME KAVGASI



İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden biri kemeriyle saldırırken diğeri ise yumruk attı. Kavga sırasında araçlardan inen sürücülerin aileleri de büyük korku yaşadı. Kavgayı çevreden araya girenler ayırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------

-Kavga anı



Kaynak: DHA