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İstanbul'da gece boyunca 42 artçı deprem yaşandı

5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul gece yarısından itibaren en büyüğü 3.2 olan 42 artçı depremle sarsıldı.

27.09.2019 07:14

İstanbul'da meydana gelen 5.8 depremin ardından onlarca artçı oldu. İstanbul'da saat 23.20 sularında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların da hissettiği bu deprem sonrası ise gece yarısından itibaren 42 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Yaşanan artçıların en büyüğü 3.2 şiddetinde olurken bu sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

DEPREM DENİZDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

SABAH SAAT 08:08'DE SON ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; büyük depremin ardından gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 42'ye kadar İstanbul'da 42 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 3.2 olarak kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

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