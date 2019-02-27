İstanbul Geleceğe Yön Verecek Çocuklar İçin Büyük Zirve

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Geleceğe yön verecek çocuklar için büyük zirveİSTANBU,(DHA) - Eğitim ve teknoloji paydaşlarının bir araya geleceği 'Eğitim Teknolojileri Zirvesi' ile 'Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'nin lansmanı yapıldı.Bu yıl 2 Mart'ta Radisson Blu Hotel Şişli'de 6'ncısı düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi ile 3 Mart'ta ilk kez gerçekleşecek Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı.Tanıtım toplantısında zirve danışma kurulundan Ümit Sanlav ve zirve koordinatörü Işıl Boy Ergül zirvenin içeriği hakkında bilgi verdi.Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, İnternet ve bilişim suçları gibi konulara değinilecek.Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül konuşmasında, '2 Mart'ta Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenleyeceğiz. Bizim buradaki amacımız katılımcıları son teknolojilerle buluşturmak ve aynı zamanda onların bu teknolojiyi deneyimlemesini sağlamak. Çünkü sadece yeni teknolojileri görmek önemli değil. Katılımcıların, özellikle de öğretmenlerimizin bunu sınıflarında nasıl kullanacakları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmasını önemsiyoruz. Bir sonraki gün de ebeveyn ve çocuk zirvesini düzenleyeceğiz. Bu zirve bu sene ilk kez düzenlenecek. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ni aslında 6'ncı kez düzenliyoruz. Oradan çok güzel bir deneyimiz var. Biz de bu deneyimimizi diğer etkinliğimize aktarmak istedik. Buradaki amacımız aileler ile çocukları bu konu hakkında bilgilendirmek ve onların birlikte dopdolu etkinliklerle donatılmış bir gün geçirmelerini sağlamak' ifadelerini kullandı.Bir okulun teknolojik donanımının iyi olmasının onu çok iyi kullandığı anlamına gelmediğini söyleyen Işıl Boy Ergül, 'Amacımız bu teknolojinin daha iyi nasıl kullanılabilir konusunda bir yol göstermek. Aynı zamanda iyi örneklerle buluşturmak. Çünkü çok fazla kaynak ileride bizi kitlesel işsizliğin beklediğini söylüyor. Şu anda teknoloji inanılmaz derecede hayatımıza girmiş durumda ve hali hazırda yaptığımız işlerin de yerini aldı. Bu işsizlik bizi bekliyor. Etkinliklerde bu durumu nasıl değiştiririz konusuna değinmek istiyoruz' dedi.'İNTERNET SOKAKLARDAN DAHA TEHLİKELİ'İnternet ortamının sokaklardan daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Işıl Boy Ergül, 'Bir normal kimliğimiz, bir de sanal kimliğimiz var. Bu sana kimliğimizi kullanmayı mutlaka öğrenmeliyiz ve aynı zamanda bunu çocuklarımıza da söylemeliyiz. Aslında internet sokaktan çok daha tehlikeli. Çocuklarımızı sokağa gönderdiğimiz zaman mutlaka arkasından bakıyoruz ama internette oyun oynarken bazen hiç bakma gereği duymuyoruz. Bu yüzden ailelerin olabildiğince çocukların internette ne yaptığına bakması lazım. Dijital vatandaşlık ve siber zorbalık üzerine eğitim almamız ve onlara yol göstermemiz gerekmekte' diye konuştu.SOSYAL MEDYA KULLANIM YAŞI 5'E İNDİAilelerin çocuklarının sosyal medya hesaplarının şifrelerini bilmeleri gerektiğini, hatta bunları birlikte oluşturabileceklerini söyleyen Işıl Boy Ergül, 'Mutlaka çocuklarımızın şifrelerini almamız gerekiyor. Hatta şifrelerini beraber oluşturabiliriz. Çünkü bizden gizli bir şey yapmamaları gerekiyor. Sosyal medya kullanım yaşı 13 ama bu Türkiye'de bu neredeyse 5-6'ya inmiş durumda. Buna da çok dikkat etmemiz lazım' dedi.EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ MASAYA YATIRILACAKBu sene 'İyi Gelecek' temasıyla ilk kez gerçekleşecek olan Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'ne de değinen Işıl Boy Ergül, sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi en çok merak edilenlerin, bilinmeyenlerin, doğru bilinen yanlışların masaya yatırılacağını belirtti.Hacettepe Üniversitesi ve Geleceğe Dokunan Anneler proje ekibinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, 23 milyon çocuk nüfusu bulunan Türkiye'de 4.4 milyon çocuğun 'duygusal ihmal'e maruz kaldığı tespit edilmişti. Bunun sebebinin de sosyal medya olabileceğine işaret eden Işıl Boy Ergül şunları dile getirdi:'Şu an ebeveynler olarak gerçekten sosyal medyayı çok fazla kullanıyoruz. Bizim aileler olarak çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmemiz lazım. Sosyal medya kullanımını olabildiğince aza indirmemiz lazım. İstismarı biliyoruz ama ihmali bilmiyoruz. Bizim bu konu hakkında biraz daha kafa yormamız lazım.'İNTERNETTEN ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILACAKÖte yandan zirve danışma kurulu üyesi Ümit Sanlav da, 'Sayısız konferans, eğitim, atölye ve panele ev sahipliği yapacak olan zirvemizin panellerinden biri de eğitim, habercilik ve sosyal hayatın İnternetten önce ve internetten sonrasının konuşulacağı 'İÖ ve İS Eğitim, Habercilik ve Sosyal Hayat' paneli olacak. İnsanlık tarihinde dönüm noktası olan iki İ.Ö ve İ.S. vardır. Biri milattan önce ve milattan sonra olarak da kullanılan İsa'dan önce- İsa'dan sonra (İ.Ö ve İ.S), diğeri 2007 yılında ADSL ve mobil teknolojinin yaygınlaşması ile hayatımıza giren İnternetten Önce ve İnternetten Sonra anlamındaki İÖ ve İS'dir. Yapay zeka teknolojisi ve internet çağını yaşadığımız süreçte, internetten önce ile sonrasını karşılaştıracak, sosyal bilimlerin parametlerinin yapay zeka çalışmaları ile entegrasyonunu değerlendireceğiz? dedi.(Tür: İstanbul)