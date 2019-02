İstanbul Geleceği Kuranlar ile Geleceğe Yön Verenler 4. Kez Khas'ta Buluştu

Kaynak: DHA

Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenler 4. kez KHAS'ta buluştuİSTANBUL,( DHA ) - Kadir Has Üniversitesi , 4'üncüsünü düzenlediği Rehber Öğretmenler Akademisi ile Türkiye 'nin dört bir yanından gelen rehber öğretmenleri ağırladı.Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenleri bir araya getiren seminer dizisinde, üniversitenin akademisyenleri tarafından öğretmenlere 'Beyin ve Nörobilim', 'Bildiğimiz Dünya Düzeni Bitti Yerine Ne Gelecek: Türkiye'yi Neler Bekliyor", 'Tasarım ve Ekoloji', 'Dev Moleküller ve Unutkanlık', 'Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk', 'Katılımcı Sanat Pratikleri', 'Erken Girişimcilik: Gerçek Fırsatlar Yaratmak ve Gerçekten Yararlanmak', 'Spor ve Şiddet', 'Yapay Zeka ile Yeni Nesil Pazarlama' ve 'Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli' başlıklı her alandan yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlerin öğrencilerin geleceğini yönlendirdikleri için bu tarz eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını ifade eden Feyiz, "Farklı farklı liselerden gelen davetli öğretmenlerimiz kendilerini üniversitemizde çok iyi hissediyorlar. Önemli olan onlara kampüsümüzde özel olduklarını hissettirmek. Bunu da verdiğimiz derslerle ve sunduğumuz ortamla sağladığımızı düşünüyorum. Daha da önemlisi bunu kendi öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamak. Türkiye'nin dört bir yanından; Edirne 'den, Trabzon 'dan ve Kayseri 'den gelen öğretmenler var ve bu beni çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi açlığı devam ettiği sürece, biz de onları beslemeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu."KAZANIMLARIMIZI ÖĞRENCİLERE AKTARACAĞIZ"Rehber Öğretmenler Akademisi'ne katılmak için Trabzon'dan gelen Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin Yücealtay, "Akademideki çalışmaları görmek, Kadir Has Üniversitesi'nin çalışmalarını yerinde izlemek, bunları döndüğümüz zaman öğrenci ve velilerimize aktarmak amacıyla buraya geldik. Çok yararlı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Özellikle öğrencilerimiz akademik eğitime giderken rehber öğretmenleri ile çalışmalar yapıyor. Bizler buradaki kazanımlarımızı onlara aktaracağız. Buraları onlara anlatabilmemiz gerekiyor ki tercihlerini bu yönde yapabilsinler. Üniversitelerin akademik başarılarını da bilmemiz gerekiyor. Bunları da onlara aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda bu çalışmalar yararlı çalışmalar olacak. Onun için dönüşlerinin iyi olacağına da inanıyorum" dedi.ÖĞRENCİLERE FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞACAKLARRehber Öğretmenler Akademisi için Trabzon'dan gelen bir başka eğitimci İngilizce Öğretmeni Arzu Topkara ise yapılan çalışmanın faydasının kesinlikle olacağını vurgulayarak, "Öğrencilerimize bunları anlatacağız. Hocalarımız seminerlerine okullarımızda devam edecek. Öğrencilere faydası olacaktır. Bizim de motivasyonumuzunartması açısından katkısı oldu. Öğrencilerimize farklı bir bakış açısıyla, onların dilinden anlayarak yaklaşmamız için güzel örnekler var" şeklinde konuştu.Rehber Öğretmenler Akademisiher ay farklı ders içerikleriyle devam edecek.