İstanbul - Geleceğin Gazetecilerini Yetiştirmek İçin İmzalar Atıldı

ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) iş birliğiyle, geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla kurulan 'International News Academy' (INA) eğitim programının ikincisi başlıyor. Akademinin protokolünü Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın imzaladı.Demirören Haber Ajansı ve Bahçeşehir Üniversitesi geleceğin gazetecilerini yetiştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl şubat ayında ikincisi düzenlenecek olan 'International News Academy' (INA) eğitim programı için imzalar atıldı. Gazetecilik mesleğini bir adım öteye taşımak amacıyla yola çıkan eğitim programının Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Kanal D Haber Genel Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher katıldı."ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUM"Üniversite ile medya iş birliğine çok önem verdiğini belirten Mehmet Soysal, "Gazetecilik hayatımda 5 yıl yurt haberler müdürlüğü yaptım. Tüm Anadolu muhabirlerini basının duayen isimleriyle bir araya getiriyorduk. Bu tarz çalışmalara çok önem vermemizin nedeni de bu. New York Times, Washington Post yerel gazetelerdir. Ama bu gazeteler bugün dünyanın bilgi referansı olan adresler haline gelmiştir. Biz de diyoruz ki, Demirören Haber Ajansı Türkiye'nin her ilinde var. Öyle gazeteciler yetiştirip Anadolu'ya gönderelim ki her biri bir New York Times, her biri Bir Washington Post olabilsin, doğru haberleri yapabilip geçsin. Bu yüzden üniversite ile olan iş birliğine çok önem veriyorum. Hepinize bu çalışmalarda başarılarınızın devamı diliyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacaktır" dedi."GLOBAL VİZYONDA YEREL GAZETECİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK"'İyi haberler üretmek gayesiyle yola çıktık' diyen Salih Zeki Sarıdanişmet, Anadolu'daki başarı hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bunun için uzman gazetecilere ihtiyaç olduğunun altını çizen Salih Zeki Sarıdanişmet, "Bizler artık kötü haberlerden bıktık. Hem Anadolu'daki başarı hikayelerini hem de çeşitli sektörlerde ne olup bittiğini anlatmak istiyoruz. Bunun için de bizim uzman gazetecilere ihtiyacımız var. Bizim yola çıkış gerekçemiz global bir vizyona sahip yerel gazeteciler yetiştirmekti. O gazeteciler sayesinde Anadolu'nun en ücra köşesindeki hikayeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Çok şükür ilk programı başarıyla bitirdik. Arkadaşlarımızın biri Kocaeli'nde, çoğu İstanbul'da çalışıyor. Ama bundan sonraki programlarda Anadolu'dan daha çok arkadaşa destek vereceğiz. Bu işleri yapabilmek için bizim 'Vahap Abiler'e (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar) ihtiyacımız var. Her yerde bu hikayeleri anlatabilecek oradaki iş adamlarının, iş verenlerin, istihdam ve ihracat sağlayanların hikayelerini sadece Türkiye'ye değil dünyaya anlatabilecek onların tanıtımına katkıda bulunabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var" diye konuştu."TÜRKİYE'DEKİ HİKAYELERİ DÜNYAYA ANLATIYORUZ"Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan ajansın faaliyetlerinden bahseden Sarıdanişmet, "Bahçeşehir Üniversitesi ile başlattığımız bu çalışma bu amaca çok büyük hizmet etti. Bu yıl kurduğumuz üniversite içindeki haber ajansında da İngilizce sosyal medya içerikleri üretmeye başladık. İngilizce videolarla Türkiye'deki hikayeleri dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu sayede videolarımızı, güzel hikayelerimizi bir taraftan dünyaya tanıtırken biz de haber ihraç ederek ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bizim burada ürettiğimiz videolar bazen dünyada yeteri kadar anlatılamıyor ve satılmıyordu. Proje buna da hizmet edecek. Bu hayali ilk kurduğumuz zaman sağ olsun Enver Hoca (Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel) şartsız bir şekilde bize destek oldu. 'Hiç para pul düşünmeyin. Ben böyle güzel bir projenin bütün parasını sağlamaya hazırım' dedi. Turgay Polat'a, Kemal Suher'e, değerli rektörüme ve üniversite yetkililerine şahsen teşekkür ediyorum. Projeye katkıda bulunan Gökmen Bayın, Hamdi İstanbullu ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bu yolda birçok üniversiteli arkadaşım yetişecek ve ülkemize katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı."PROGRAMI YÜKSEK LİSANSLA BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ"Daha sonra konuşan BAU Rekötürü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise dijitalleşme çağına ayak uydurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: "Malum dünya değişiyor. Eğer bu değişimi okuyamazsanız geride kalıyorsunuz. Ancak son yıllarda özellikle ilgili sektörlerin bir araya gelmesi birbirleriyle iş birliği yapması bizim için son derece sevindirici ve geleceğe dönük güven verici bir durumu ortaya koyuyor. Daha önce ne yazık ki böyle iş birlikleri zor oluyordu. Ancak şu anda birisi eğitim diğeri medya iki önemli sektör, kendini ispatlamış iki kurum, birbirleriyle iş birliği yapıyor. Dijitalleşme çağına ayak uyduramazsanız, sistemi buna adapte edemezseniz geride kalırsınız. Bu ortamda iletişim fakültemizin rolü çok önemli. Önemli olan Türkiye'nin geleceği için yatırım yapmak. Bunun için de eğitim en önemli silah. Eğitimle yenemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Geleceğe yönelik projelerimiz daha da üst noktalara taşınacak. Programı bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu programa devam eden öğrencilerimizin eğer kayıt açısından gerekli koşulları sağlıyorlarsa almış oldukları eğitimleri de yüksek lisans programları içerisinde değerlendirmek. Bu da çok önemli bizim için. Amaç Türkiye'ye doğru insanları yetiştirmek.""12 ÖĞRENCİYİ SEKTÖRE KAZANDIRDIK"Geçen yıl programda 30 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher, 12 öğrencinin DHA'da çalışmaya devam ettiğini belirtti. Eğitim ve medya iş birliğinin faydasına dikkat çeken Prof. Dr. Suher, "Geçen yıl Salih Bey ile nitelikli insan yetiştirme hayaliyle yola çıktık. Bunu başardık ve bu iş gelişmeye başladık. Şu anda Demirören Haber Ajansı'nın fakültemiz içersinde bir ajansı kuruldu. Sadece dışarıda habere meraklı insanlar değil bu işin uzmanlığını okuyan öğrencilere de destek olması adına büyük bir yatırım oldu. Şu an orada 10 tane Yeni Medya öğrencisi haber üretiyor. Hamdi İstanbullu'nun destekleriyle bu öğrenciler haber üretiyor. Bir kısmı haberi yayınlanabiliyor. Oradan birtakım istekler geldiğinde öğrencilerimiz bunlara cevap verebiliyor. Bu öğrencinin mezun olduğunda bir iş başvurusunda bulunduğundan söyleyecek bir sözü var, CV'sine koyacağı bir deneyimi var" değerlendirmesinde bulundu.Son olarak desteklerinden dolayı Mehmet Soysal'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Suher, "Eğitime ve iş birliklerine verilen önemi üniversite ile yapılan iş birliklerine verilen önemin nişanesi olarak görüyorum. Benim için oldukça önemli. Bu eğitim Türkiye'nin geleceğine yatırım diye düşünüyorum. Program 180 saat üzerinden devam edecek. Salih Bey ile çok toplantılar yaptık, geçen yıldan dersler çıkardık, içerikleri değiştirdik, güncelledik. Hayal ettiğimiz birtakım dersleri de öğrencilere kazandırıyoruz" dedi.