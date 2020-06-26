İSTANBUL Genç yetenekler keşfediliyor

Genç yetenekler keşfediliyorİSTANBUL, (DHA) ' Esenler'de onlarca genç kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

26.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:03
Genç yetenekler keşfediliyor
İSTANBUL, (DHA) ' Esenler'de onlarca genç kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi. 'Genç Yetenek' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle, spor, kültür, sanat ve bilim alanında yeteneği olan gençlerin keşfedilip, hayata hazırlanmaları hedefleniyor. İlgi duydukları spor dallarını da tanıyan gençler, yeteneklerine göre uzmanlara yönlendirildi.
Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçirdiği 'Genç Yetenek' projesinde ilçedeki gençlerin yeteneklerini keşfetmeye devam ediyor. Proje kapsamında onlarca genç 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek kurulan açık hava parkurlarında ilgi duydukları spor dallarını tanıyıp doyasıya eğlendi.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar aileleriyle keyifli anlar yaşadı. Spor dallarındaki yeteneklerini sergileyen çocuklar, uzmanlar tarafından doğru eğitimi almaları için ilgili kurumlara yönlendirildi.
14-22 yaş arası gençler, basketbol, survivor parkuru, şut becerisi, badminton, denge simülatörü ve dart gibi oyunları oynadı. Dereceye girenlere basketbol, futbol topu, eşofman takımı, mini dart, gibi çeşitli ödüller verildi. Okçuluk alanından birinci olanların madalyasını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi.
40'ar kişilik gruplar halinde 10-15'er dakikalık sürelerle oyun alanında vakit geçiren çocuklar, maskesiz parkura kabul edilmedi. Çocukların kullandığı oyun ekipmanları sürekli dezenfekte edildi. Gençlere, animasyon ekipleri, müzik ve danslarla eşlik etti.
'GENÇLERİMİZE YOL HARİTASI ÇIKARACAĞIZ'
Gençlere kendilerini yetiştirmeleri konusunda yol haritası çıkarmak istediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Esenler İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçelerinden bir tanesi. Esenler'de 150 bin civarında gencimiz var. Bütün gençlerimize ulaşıp onların yetenek testlerini yapmak istiyoruz. Hangi gencimiz kendisinin yeteneğini keşfetmek istiyorsa ona katkı sunmak istiyoruz. Bu çerçevede gençlerimizi bilimden kültüre, kültürden sanata, sanattan spora tüm alanlarda testler yapıldıktan sonra yeteneğini keşfettiğimiz gencimize 'şu alanda yeteneğin var, şu alana gidebilirsin' diyeceğimiz bir yol haritası çıkaracağız. Bu yol haritasını çıkarttıktan sonra da burada bırakmayacağız. Belediyenin katkı sunması gerekene belediye katkı sunacak. Devletimizin diğer birimlerinin katkı sunması gerekiyorsa onlara götürerek Esenler'de mucitler, Esenler'de medeniyet değerlerimizi geliştirecek gençler yetiştireceğiz? diye konuştu.
'İNSANLAR AYDINLIĞA DOĞRU KOŞMAK İSTER'
İnsanların her zaman aydınlık bir yolda yürümek istediğine dikkat çeken Göksu, 'İnsan karanlık bir dehlizde mi yürümek ister yoksa aydınlığa doğru koşmak mı ister İnsanın bilmediği bir yolda yürümesi çok zor bir şeydir. Ama bildiği bir yolsa çok rahat yürür. Aslında biz bilecekleri yolu göstermeye çalışacağız. Ama onlar yolda yürürken bizler de yol arkadaşı olmak istiyoruz' dedi. İSTANBUL Genç yetenekler keşfediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: basketbol, İstanbul, Esenler, Genç, Güncel, Haber

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