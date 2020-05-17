İSTANBUL-Gençbüs, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yollarda

Gençbüs, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yollardaİSTANBUL, (DHA) - Gençliğin neşesi ve bayram coşkusu balkonlardan sokağa taştı.

17.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:52
Gençbüs, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yollarda
İSTANBUL, (DHA) - Gençliğin neşesi ve bayram coşkusu balkonlardan sokağa taştı. Gençliğin enerjisi ve heyecanından ilham aldıklarına dikkat çeken Tuzla Belediyesi, evde kalan gençler için mobil etkinlik düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel oluşturulan 'GENÇBÜS' Tuzla'da 17 mahalleyi dolaşarak gençlerin bayramın coşkusuna ortak oluyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Ülkemizin aydınlık geleceğinin emanet edildiği, tarihi sorumluluğunu bilen, donanımlı ve yüzü geleceğe dönük gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olmak, bizler için ayrı bir mutluluk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere bir ülke bırakırken, gençliği de ilime ve bilime emanet etti. Bugün bizler sevgili gençlerimizin evlerinden coşkuyla eşlik ettiği şarkıları, evlerinden, balkonlarından, pencerelerinden beraber söyledik ama bu günleri telafi edeceğiz. Yine onlarla bir araya geleceğiz. Gençlik=Gelecek diyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz ve en önemlisi gençleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun' dedi.
TÜM MAHALLELERİ GEZECEK
Tuzla Belediyesi evlerinden mücadeleye destek veren gençlere moral verebilmek ve sevinçlerine ortak olabilmek için düzenlediği mobil etkinlikle, Tuzla'nın mahallelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatıyor. GENÇBÜS üzerinde oluşturulan özel alanda düzenlenen Kerem İlbaylı konseri gençlerin coşkusuna ortak oluyor. Gençlik Bandosu ve özel gösteriler ile 4 gün boyunca sürecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm mahallelerde devam edecek.
Gençbüs Mobil Etkinlikleri programı şöyle;
1.Gün 16 Mayıs Cumartesi: Aydınlı, Orhanlı, Mescit, Orta, Anadolu, Fatih, Tepeören ve Akfırat mahallelerinde Saat: 14: 00-18: 00 arasında
2. Gün 17 Mayıs Pazar: Mimar Sinan ve Şifa Mahallelerinde Saat: 14: 00-17: 00 arası
3.Gün 18 Mayıs Pazartesi: Evliya Çelebi, İçmeler ve Aydıntepe mahallelerinde Saat: 14: 00-17: 00 arası
4.Gün: 19 Mayıs Salı Yayla, İstasyon ve Postane Mahallelerinde Saat: 14.00-17.00 arası
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İSTANBUL-Gençbüs, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yollarda

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, DHA, Güncel, Haber

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