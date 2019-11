İstanbul gençlere havacılığa yönelin çağrısı: mezunlarımızın yüzde 78'i sektörde yerini aldı

Gençlere havacılığa yönelin çağrısı: Mezunlarımızın yüzde 78'i sektörde yerini aldıGökhan ARTAN- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Türkiye 'de geçtiğimiz yıl sivil havacılık cirosunun 110 milyar TL'ye ulaşmasına paralel olarak çalışan sayısı da her geçen yıl katlanarak artıyor. 2018 yılı sonunda sektörde 65 bin kişi çalışırken, sektör temsilcileri de gençleri kolay iş bulabilecekleri ve kendilerini dünya vatandaşı yapacağı için havacılığa yönelmeleri tavsiyesi yapıyor. Havacılık sektörüne yetkin personel yetiştiren Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Tuncel Öz, 'Bu sektörde istihdam alanı çok geniş ve diğer sektörlere göre havacılık sektöründe ücret skalası biraz daha yüksek. Toplam 4 bin 300 öğrencimiz havacılık bölümlerimizden mezun oldu ve yüzde 78'i aktif olarak havacılık sektöründe çalışıyor' dedi.Türkiye'de 2003 yılında sivil havacılık sektöründe 65 bin kişi istihdam edilirken bu sayı 2018 yılı sonunda 200 bini geçti.Sivil havacılık sektöründe 2003 yılında 3 milyar TL olan ciro da 110 milyar TL'ye ulaştı. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere Pegasus Havayolları ve Onur Havayolları'nın hem filosundaki uçak sayısı hem de çalışan sayısı artıyor. İstanbul Havalimanı'nın açılması da havacılık sektöründeki istihdama önemli katkı sağlarken, havacılık sektöründeki işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımına hız verdi.İSTANBUL HAVALİMANI'NIN AÇILMASI İSTİHDAMI ARTIRACAKİstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. THY'de bir süre önce bünyesinde 700 kadın kabin memuru alımıyla ilgili ilana çıkarken, havacılık sektöründen isimler gençlere 'sektöre girin' çağrısı yaptı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 2015 Pilot ve Teknisyen Tahmini raporuna göre, 2015-2034 yılları arasında dünya çapında 558 bin yeni ticari havayolu pilotuna ve 609 bin yeni ticari havayolu bakım teknisyenine ihtiyaç duyulacak. Havacılık sektörüne personel yetiştiren Nişantaşı Üniversitesi'nin Havacılık Kulübü de bu yıl Havacılık Zirvesi'nin 11'incisini düzenledi.ZİRVEDE İSTİHDAM OLANAKLARI KONUŞULDUZirveye havacılık sektöründen isimler tecrübelerini havacılık bölümü öğrenciler ile paylaştı. Zirveye öğrenciler büyük ilgi gösterirken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türk Sivil Havacılık Akademisi (TSHA) Sorumlusu Erdal Yeşilbaş, ULS Airlines Kargo Uçuş Operasyonu Direktörü Ersan Özütürk ile ULS'nin hareket memuru Hüseyin Uzun ve Türk Hava Yolları Load Master'ı Emrah Köylü konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede önümüzdeki 10 yıl içerisinde havacılık sektöründe yaşanacak değişimler, büyümeler, istihdam olanakları, işe alım süreçleri ve işleyiş masaya yatırıldı.'SEKTÖR BÜYÜYOR, HAVACILIĞA YÖNELİN'Zirve sonrası Demirören Haber Ajansı'na(DHA) açıklamalarda bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türk Sivil Havacılık Akademisi (TSHA) Sorumlusu Erdal Yeşilbaş, ' Önümüzdeki 20 yıl için hem Boeing'in hem de Airbus'ın projeksiyonuna göre hem pilot sayısında hem de teknisyen sayısında toplam 600 bin civarında artış bekleniyor. 2030 yılında hava trafiği olarak şimdikinin yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. 2 kat büyüme her alanda personel büyümesini şüphesiz gerekli kılacaktır. Havacılığın geleceği iyi diyebiliriz hem ülkemiz hem dünya açısından. Gençler yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmaları, çeşitli akademiler kendi okulları olsun çeşitli bilgi kaynaklarından kendilerini yetiştirecek faaliyetlerde bulunmaları lazım. Havacılık için İngilizce kaçınılmaz. Yanına başka diller de eklemeyi de gerektiriyor. Mesleğin gerektirdiği yetkinlikler, insani yetkinlikler, kendini ifade edebilme ve dil yetkinlikleri çok önemli. Bu alanlarda kendilerine gençlerimiz yatırım yapsınlar. Eğer bunları yaparlarsa kendilerini geliştirirlerse inanın iş bulmak sadece birilerinin sizi keşfetmesiyle alakalı' dedi.'HEM KOLAY İŞ BULURLAR HEM DE DÜNYA VATANDAŞI OLURLAR'Pilot ihtiyacının dünyada hiç bitmeyeceğine dikkat çeken Erdal Yeşilbaş, 'Havacılık sektörü dünyaya entegre bir sektördür.Hem iş bulmak kolay yetkinseniz ve şartları sağlıyorsanız. Türkiye'de çalışan ve kendini belirli alanlarda lisanslandırmış pilot ve diğer sektördeki meslekler gidip başka ülkelerde çalışabiliyorlar. Dünyanın her yerinde kendilerine yer bulabiliyorlar. Böylece kendinizi tatmin edecek bir yer bulmuş oluyorsunuz ve dünya vatandaşı olma şansına erişiyorsunuz. Çeşitli yetkinlikleri sağlarsanız hem iş bulmak kolay hem de sizi dünya vatandaşı yapacak bir yer olarak görüyorum ve bu açıdan tavsiye ediyorum' diye konuştu."MEZUNLARIMIZIN YÜZDE 78'İ AKTİF ÇALIŞIYOR"2019 yılı itibariyle havacılık bölümlerinden mezun olan 4 bin 300 öğrencilerinden yüzde 78'inin aktif olarak havacılık sektöründe çalıştığına vurgu yapan Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Tuncel Öz, 'Yer hizmetleri, uçak bakım teknisyenleri, pilot, hava trafik kontrolörü gibi farklı alanlara personel yetiştirmekteyiz. Uzmanlaşmış personel çok önemlidir. Havayolu işletmeleri artık 'havacılık eğitimi dışında eğitim almış bir mezun lütfen bize göndermeyin' diyor. Bu nedenle biz üniversitemizde öğrencilerimize her bölüm için kurduğumuz atölyelerde akademisyen desteği ile beraber alanında ilgili sektörden kişileri buraya getirerek dersler verdirmekteyiz" şeklinde konuştu.HAVACILIĞIN DİĞER SEKTÖRLERE GÖRE MAAŞ SKALASI YÜKSEK"Havacılık sektöründe istihdam alanın çok geniş ve diğer sektörlere göre ücret skalasının yüksek olduğunu kaydeden Tuncel Öz şunları söyledi: Öğrencilerimiz rekabette ön plana çıkabilmek için özellikle ikinci bir yabancı dil ve uygulamalı derslere ağırlık vermesi gerekiyor. Buz burada uygulamalı dersler konusunda haftalık 20 saat öğrencilerimizi teorik dersler dışında uygulamalı dersler vermekteyiz. Havacılık sektöründe herhangi bir bölümde sivil hava ulaştırma işletmeciliği ön lisans da diyebilirim yeni başlayan mezun ortalama 3 bin 500 TL ile işe başlıyor?