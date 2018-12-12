İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de başladı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:06



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:06

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de başladıİSTANBUL - Meteorolojiden gelen uyarıların ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı, Arnavutköy'de de etkili oluyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarıları ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.Kar yağışı Arnavutköy'de de yüzünü gösterdi. İlçe merkezinde ve çevre mahallelerde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplanmaya başlarken vatandaşlar zaman zaman yağış yüzünden yürümekte zorlandı. Araçların yağış yüzünden yollarda yavaş ilerledikleri görüntülere yansıdı."Kar yağdığı için çok mutluyum"Kar yağışı sebebiyle mutlu olduğunu ifade eden bir öğrenci, " Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti, çok mutluyum. Okuldan döndüm biraz hasta olduğum için. Kar yağdı şimdi eğer yerlerde tutarsa arkadaşlarımla buluşup kartopu oynayacağız" dedi.