Haberler» Güncel» Haber

İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.

19.07.2019 21:30
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam 20.00'den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
(Vedat Bayraktar/İHA) İstanbul genelinde geniş çaplı 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Kaynak: İHA
Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:39   KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenleri
22:31   Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
22:31   SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması