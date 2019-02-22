İstanbul Genelinde "Kurt Kapanı" Uygulaması Yapıldı

İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-3 uygulaması yapıldı. Narkotik
köpeği Şiva'nın da katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-3 uygulaması kapsamında, Beşiktaş
ve Beyoğlu
'nda durdurulan araçlar didik didik arandı. Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi
ve Beyoğlu, Taksim
Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Beşiktaş'ta yapılan aramalara narkotik köpeği 'Şiva' da katılırken, uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
(Oğuzcan Yazar - Sümer Avcı/İHA)
Güncel
Kaynak: İHA