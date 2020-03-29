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İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi -Sağlık ekipleri sürücülerin ve vatandaşların ateşlerini ölçtü Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla...

29.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:54
İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi
-Sağlık ekipleri sürücülerin ve vatandaşların ateşlerini ölçtü
İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi.
Ekipler, araçların doluluk oranlarında bakarken, sağlık ekipleri de, seyahat edenler vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarındaki giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri-Kınalı Kavşağı, TEM Otoyolu Orhan mevkisi, Çerkezköy köprülü kavşağı, E-5 Karayolu Tuzla mevkisi ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçları durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat edenler vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

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