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İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi.

29.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:08
İstanbul genelinde polis ekipleri giriş ve çıkışlarda tek tek araçları denetledi
Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul 'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi. Ekipler, araçların doluluk oranlarına bakarken, sağlık ekipleri de seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarındaki giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri-Kınalı Kavşağı, TEM Otoyolu Orhan mevkisi, Çerkezköy köprülü kavşağı, E-5 Karayolu Tuzla mevkisi ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçlarını durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, 3. Sayfa

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