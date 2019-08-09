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İstanbul genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.

09.08.2019 16:34 İstanbul genelinde
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar hassas burunlu narkotik köpekleriyle didik didik aranırken, vatandaşlara yönelik GBT yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Operasyona havadan helikopter ile destek verildi. Hassas burunlu köpekler de uygulamada görev aldı.

Uygulama ile genelinde huzur ve güven ortamı devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, vatandaşların GBT sorgusu yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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