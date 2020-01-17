Haberler » Güncel » İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı - Haber

İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı

Kamera Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dhaİstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi 20202 gerçekleştirildi.

17.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:47
Kamera Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK Dha
İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Denetimi 20202 gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden geçirildi.
Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı.
Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve içinde aramalar yaptı.
İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20.01.2020 02:58:58