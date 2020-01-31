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İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı 2- fatih

Şahin BOZKURT / İstanbul Dhaİstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi 20203 gerçekleştirildi.

31.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:53
Gamze ŞİMŞEK - Şahin BOZKURT/ Dha
İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak Denetimi 20203 gerçekleştirildi.
Bu yıl gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimlerinin 3'üncüsü akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında başlatıldı. Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
İstanbul genelinde yeditepe huzur denetimleri yapıldı 2- fatih

Yeditepe, İstanbul, Kadıköy, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


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