İstanbul- (Geniş Haber) Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

"Sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı, neticeye dönüştüğü, tereddütlerin ortadan kalktığı ve bütün Türkiye 'de aynı şekilde geçsin"Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu Beylikdüzü Cumhuriyet mahallesindeki Haldun Taner İlkokulu 1382 nolu sandıkta oy attı. İmamoğlu sandık başında yaptığı açıklamada, "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim; 5 yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve demokrasinin herkesin kucaklandığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın, günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" diye konuştu. Dilek İmamoğlu ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için çok güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Selim İmamoğlu da, "Kazanacağına inanıyorum. Umarım gerçekten çok güzel bir gün olur. Adaletli ve güvenilir bir seçim olur. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi."BUGÜN FİNAL GÜNÜ ASLINDA BİR YÖNDEN DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ GÜNÜ"İmamoğlu okuldan ayrılırken ise gazetecilerin yanıtladı. İmamoğlu, "Keyifli, mutlu, huzurlu kendi açımızdan tek bir olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, şehri anlatarak, İstanbul'un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek olağanüstü keyifli 102 gün geçirdik. Böyle bir süreci yaşatmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum" dedi.İstanbul'da seçime yoğun bir katılımın olmasını umut ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bugün final günü aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul yoğun bir şekilde oy kullanır. Geleceği olan 5 yılın düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli, hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak, güvenerek günün sonunda kimsenin burnu kanamasın. Sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı, neticeye dönüştüğü, tereddütlerin ortadan kalktığı ve bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin. Ülkemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."VATANDAŞIMIZA VE GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZA GÜVENİYORUZ"Seçim güvenliğine sorusunu İmamoğlu, " Her şey hazır, bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza ve görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bizim kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Biz de orada olacağız, en ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini oradan sizlerle paylaşıyor olacağım" cevabını verdi."Adil bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Ekrem İmamoğlu, "Onu yarın konuşuruz" diye yanıtladı. Okul bahçesindeki vatandaşların alkışlarıyla uğurlanan Ekrem İmamoğlu, sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen İmamoğlu, seçim sonucunu CHP'nin Seyrantepe'deki koordinasyon merkezinden takip edeceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Ekrem İmamoğlu açıklama-Dilek İmamoğlu açıklama-Mehmet Selim İmamoğlu açıklama-Sınıfa giriş detayları-Oy kullanmadan detaylarEkrem İmamoğlu açıklama-Vatandaşla detayları-Alkış detayları-Detaylar