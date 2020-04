İSTANBUL Gıdaların muhafaza edilmesine yönelik öneriler

Kaynak: DHA

Gıdaların muhafaza edilmesine yönelik önerilerİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçtan fazla satın aldıkları gıdaların bozulma riskine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bakliyatı güneş görmeyen serin bir yerde, eti ve süt ürünlerini de parçalara ayırarak hemen tüketilecek olan parçayı buzdolabında diğerlerini ise buzlukta muhafaza etmek gerektiğini söyledi.Gıdaların uzun süre taze ve güvenilir kalması için bazı muhafaza koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, gıdaların evlerde muhafaza edilmesine yönelik tavsiyelerde bulunarak, alışverişinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.'MASKE TAKAN ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN'Market ve pazar alışverişini yanlış yapmanın koronavirüsle teması artıracağını belirten Prof. Dr. Göral, 'Pazarda maske takmamış ve bağıran esnaftan alışveriş yapmamak lazım. Çünkü o bağırma esnasında virüsü çok uzağa saçabilir, gıdaların üzerine geçebilir. Sonra biz onu elimize alıp, evimize götürürüz. Dolayısıyla sosyal mesafeye uymak şartıyla maske takarak alışverişi yapalım. Özellikle maske takan esnaftan alışveriş yapın. Ürünleri seçmeden almaya dikkat edin' dedi.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN BİR GÜN ÖNCE ALIŞVERİŞE GİTMEYİNCumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı olacağı için cuma ve pazartesi günü marketlerde yoğunluk yaşanacağını aktaran Prof. Dr. Göral, bunun çok yanlış olduğunu vurgulayarak, 'Alışverişi son güne bırakmamak lazım. Çünkü sosyal mesafe bozulacaktır, marketlerdeki ürünler tükenmiş de olabilir. Sokağa çıkma yasağının bittiği günün ertesinde de markete gitmeyin. Yine çok yoğunluk olacaktır' diye konuştu.ÜRÜNLERİ BALKONDA HAVALANDIRIN'Markette ödemeyi yaptıktan sonra yanımızda taşıdığımız dezenfektan ile ellerimizi dezenfekte edelim' diyen Prof. Dr. Göral, ayakkabıların evin içerisine alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Göral, 'Eve getirdiğimiz ürünleri hemen tüketmeyeceksek balkona koyup, havalandırmak lazım. Acil kullanmamız gereken ürünü ambalajdan çıkarmadan sabunlu suyla yıkayın. Koronavirüsün en büyük düşmanı sabundur, rahatlıkla öldürür. Sebze ve meyveleri de bol suda yıkayın. Sirkeli suda da bekletebiliriz ama sirkenin dozunu iyi ayarlamak lazım. Sebzeleri yıkadıktan sonra suyundan arınsın öyle buzdolabına koyun' ifadelerini kullandı.ALÜMİNYUM FOLYOYA DİKKATGıda ürünlerinin bir kısmınının alüminyum folyoya sarıldığını hatırlatan Prof. Dr. Vedat Göral, 'Folyo kullanımı uzun süreli olursa Alzheimer hastalığına neden olur. Et ve et ürünlerini plastik veya kağıt poşete sarabiliriz. Turşuları plastiğe değil cam kaba koyun. Plastiklerden uzak durmak lazım çünkü birtakım kimyasallar yiyeceklere bulaşabilir. Su alırken de cam şişede olmasına dikkat edelim' dedi.AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERİ ALMAYINProf. Dr. Göral, eskiden açıkta satılan peynir, zeytin gibi gıda ürünlerini alındığını fakat şimdi asla almaması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Göral, 'Hem raf ömürleri var hem de paketli gıdaların virüsle temasları düşüktür' diye konuştu.PEYNİR, YUMURTA, ET VE SÜTÜ DIŞARIDA BIRAKMAYINÜrünler marketten nasıl alıyorsa öyle saklamak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, 'Makarna ve kuru bakliyatın buzdolabında kalmasına gerek yok. Güneş görmeyecek şekilde serin bir ortamda saklamayız. Markette soğukta tutulup satılan ürünleri de evde buzdolabında saklamalıyız. Peynir, yumurta, et ve sütü dışarıda bırakamayız. Hemen tüketmeyeceğimiz ürünleri parçalara ayırarak yiyebileceğimiz kadarını aşağıda tutup geri kalanı buzlukta saklamalıyız' ifadelerini kullandı.