İSTANBUL GİRİŞ VE  ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla 'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü;

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-Kınalı mevkii havadan

-Kınalı mevkii yerden

-Tuzla mevkii havadan

-Tuzla mevkii yerden

Kaynak: DHA