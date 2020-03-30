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İSTANBUL GİRİŞ VE  ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2)

İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu.

30.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:34
İSTANBUL GİRİŞ VE  ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2)

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Özel minibüsüyle 70 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte Ankara'ya gitmekte olan bir sürücü, kendisine ceza kesileceğini öğrenmesi üzerine tepki gösterdi. Sürücü Dede Güler, "199 numarasını aradığımda bana verilen bilgi şu. 'Annem 70 yaşında memlekette hastamız var izin alacağım ama gerek var mı, özel aracımla gidiyorum' diye konuştum. Bana 'özel aracınla gidebilirsin izin almana gerek yok' dediler" dedi.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kınalı mevkii havadan

-Kınalı mevkii yerden

-Tuzla mevkii havadan

-Tuzla mevkii yerden

///TUZLA YERDEN

-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)

-Denetime katılan polis ekipleri

-Ekiplerin araçları durdurması

-Yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

-Polislerin araçların kasalarına bakması

-Polislerin TIRların içine bakması

-Denetim nedeniyle oluşan trafk

-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL GİRİŞ VE  ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2) - Haberler

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