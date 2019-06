İSTANBUL-Girişimci Kadın Merkezi kuruldu

Girişimci Kadın Merkezi kurulduİSTANBUL, (DHA) - Kadınların girişimciliğini desteklemek ve fikirlerini hayata geçirmek için İstanbul'da Girişimci Kadın Merkezi kuruldu. Eğitimlerin başladığı merkezde birinci dönemde 20 kadına girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma gibi başlıklarda eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak.Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) iş birliğiyle Girişimci Kadın Merkezi'ni (GİKAMER) kurdu. Üniversitenin içinde kurulan merkezde birinci dönem eğitimleri başladı. Hayata geçirilen projenin tanıtılması için İstanbul'da toplantı düzenlendi. Toplantıda eğitimleri içeriği ve merkezin önemi ele alındı. Eğitimlere katılmaya hak kazanan 20 kadında toplantıda fikirlerini ve projenin kendilerini için önemi anlattı.İstanbul Kalkınma Ajansı'nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına 'girişimci' olarak aktarabilmelerini de hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentörlük hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak.Kadın Girişimcilik Eğitimleri, akademik kadro tarafından veriliyor. TİKAD Mentörlük Eğitimi, Başarı Akademileri ve Silikon Vadisi ziyareti ile GİKAMER, kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlamasını amaçlıyor.EĞİTİMLERİN DETAYLARIGirişimci kadınların iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek, fırsatları görme becerisini güçlendirmek, değişimi kucaklayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için gerekli yetkinlikleri kazandırmak üzere adım atma, planları uygulayabilme ve fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak gerekli motivasyonu sağlayan bir eğitim modülü olan Kadın Girişimcilik Eğitimi, aynı zamanda bu süreçte yaşanılan spesifik sorunların çözümüne destek olacak ve motivasyonlarını arttıracak bir mentörlük programı. TİKAD Üyesi başarılı iş kadınları ile GİKAMER eğitim katılımcısı kadınların bir araya geleceği ve iş kadınlarının başarı öykülerinin anlatılacağı seminerler düzenlenecek. Eğitim ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek 10 başarılı girişim/girişim fikri sahipleri Silikon Vadisi'ni ziyaret imkanı bulacak.PROJE SONUNDA 10 KADINA ŞİRKETLEŞME FIRSATIProje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma vs. başlıklarında eğitim ve mentörlük desteği sağlanmış olacak. 14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi sağlanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25'inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.KADIN GİRİŞİMCİLERE İŞ İMKANI SAĞLANACAKKadın girişimcilere iş imkanı sağlayacak olan projenin çok önemli olduğunu vurgulayan TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, "Girişimci Kadın Merkezi, Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı. Özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha da fazla yer tutacağı Girişimci Kadın Merkez'indeki çalışmalarla ülkemizin küresel dünya ile rekabetinde biz de iş kadınları olarak kendi payımıza düşen katkıyı sunmuş olmaktan gururluyuz" dedi.GİKAMER'i, TİKAD'ın başarılı girişimcilerin finansal ve network başta olmak üzere, her adımda yanlarında olmak amacıyla kurduğu TİKAD Yatırım A.Ş tarafından destekleneceğini ifade eden Bulut, "Böylece biz girişimci adaylarının her aşamasında ellerinden tutarak bir bütünsel katkının oluşmasını sağlamış olacağız. Bu son derece önemlidir ve belki de bizim projemizi benzerlerinden ayıran en temel nokta da budur. Yolun başından alıyor ve sonuna dek yanlarında oluyoruz. Çünkü TİKAD Türkiye'de daha fazla işkadını olması gerektiğine kuvvetle inanıyor, bunu sağlamak içinde elini taşın altına koymaktan kesinlikle kaçınmıyor" diye konuştu.PİŞKİN: KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİYORUZKüreselleşmeyle birlikte girişimciliğin tüm dünyada ilgi gördüğünü söyleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise, girişimcilerin ülkelerin makroekonomik büyümelerine katkıda bulunduklarını ve toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte temel belirleyici olduklarını söyledi. Pişkin, "Bugünün gençlerine, kadınlarına yapılan yatırımlar aslında toplumun geleceğine yapılmış yatırımlar oluyor. Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi artık birçok ülkede ekonomi politikalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. İstanbul'da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması özellikle yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve sayılarını artırmayı önemsiyoruz. Girişimci Kadın Merkezi projesinde, girişimci kadınlarımızın finans kaynaklarına doğrudan erişimini sağlamak, fikirlerini hayata geçirmekte ihtiyaç duydukları danışmanlık gibi hizmetleri almalarını destekliyoruz" dedi.Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak da, "Proje kapsamında oluşturulan Girişimci Kadın Merkezi kadınlarımızın ekonomide girişimci ve yenilikçi bakış açısıyla varlıklarını desteklemek üzere önemli bir çalışmayı Galatasaray Üniversitesi ve TİKAD iş birliğiyle hayata geçirmiş oluyoruz. Üniversitemizin akademik desteği ve TİKAD'ın sağlayacağı, iş dünyası deneyimi ile yararlı bir model olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.BİOÇİFTLİK GİRİŞİMİEğitim alan kadınlardan Nazire Tepehan, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu, gıda alanına ilgi duyduğunu ve bu alanda girişimlerde bulunmak istediğini söyleyen Tepehan, "Sosyal medya üzerinden projeye başvurdum, seçildim. Projenin ilk mezunlarından biri olacağım. Eğitimler sayesinde projemi nasıl geliştireceğimi ve almam gereken destekleri öğreniyorum. Kendi bioçiftliğimi kurmak istiyorum. Katkı maddesi olmayan üretiminde benim birebir yer aldığım ürünler üretmek istiyorum" dedi.YAŞLILARA ÖZEL OTEL FİKRİHaftanın 4 günü eğitimler için Kütahya'dan İstanbul'a gelen Hatice Duygu Doğan ise Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındaki genç girişimci evli ve iki çocuk sahibi. Hocasının referansıyla TİKAD'a ulaştığını söyleyen Doğan, " Ardından sosyal medya üzerinden başvuru yaptım. Seçim kurulu Kütahya'da yaşadığımı biliyordu, seçildim. Her sürecin kendince zorluğu var, göze alıyorum çünkü iyi bir eğitim alıyoruz. Ben yaşlılık ekonomisini içeren bir lüks otel kurmak istiyorum. Müşteri kitlesi 60 yaş üstü olacak. Yaşlı nüfusu hızla büyüyor. İnsanlar refah düzeylerini artırırken yalnızlaşıyorlar. Geleneksel toplumun izleri de yok olmaya başladı. İnsanlar yaşlandıklarında daha mutlu olabilecekleri otellere ulaşmakta problem yaşıyorlar. Bu otel aynı zamanda geleneksel tamamlayıcı tıbbı tedavilerin olduğu otel olacak" ifadelerini kullandı.(Tür: İstanbul)