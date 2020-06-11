İSTANBUL-Görüntülü arama ile fizik tedavi hizmeti

SİLİVRİ BELEDİYESİ, PANDEMİ SÜRECİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİREREK BAŞLATTIĞI VİDEO GÖRÜNTÜLÜ FİZİK TEDAVİ HİZMETİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR.

11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:10
SİLİVRİ BELEDİYESİ, PANDEMİ SÜRECİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİREREK BAŞLATTIĞI VİDEO GÖRÜNTÜLÜ FİZİK TEDAVİ HİZMETİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR.
Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi nedeni ile kuruma gelemeyen hastalar için uzaktan tedavi yöntemi ile başlattığı hizmetlerine devam ediyor. Sağlık hizmeti alan vatandaşların mağdur olmamaları ve tedavilerinin devam etmesi için telefon ve internet ortamında canlı görüşmelerle hastalarına hizmet veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğt. Üyesi Adnan Apdi, uzaktan tedavi yöntemi ile hastaların tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, yapılan uygulamadan vatandaşların oldukça memnun olduğunu söyledi.
'HİZMETİMİZDEN TÜM VATANDAŞLARIMIZ YARALANABİLİR'
Bölgede ilk kez Silivri Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten sağlık problemi yaşayan tüm vatandaşların randevulu bir şekilde yaralanabileceğini ifade eden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğt. Üyesi Adnan Apdi, uygulama hakkında bilgi verdi. Apdi, 'Burada engelli ve yaşlılarımıza öncelikli olmak üzere bedensel ve hareket problemleri ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon hizmeti veriyoruz. Bu salgın döneminde doğrudan görüşme imkanı bulamadığımız, internet üzerinden çeşitli iletişim kanallarını kullanarak bize ihtiyacı olan hastalarımız ile bir araya gelebiliyoruz. Telefon görüşmeleri ve görüntülü görüşmeler ile onlarla irtibat kurarak, şikayetlerini, devam eden tedavi süreçlerini takip ediyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde en etkin şekilde, nasıl ve nerede ne tür tedavilere ulaşabilecekleri konusunda da yardımcı oluyoruz.' Şeklinde konuştu.
Sosyal İşler Müdürü Meral Kutlu ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile kurumdan faydalanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken tüm altyapı ve imkanın sağlandığını belirterek, sağlık hizmetlerine yönelik faaliyetlerin aksamandan devam ettiğini ifade etti. İSTANBUL-Görüntülü arama ile fizik tedavi hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Güncel, Haber

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