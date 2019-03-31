31 Mart 2019, 15:21
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İstanbul- Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum dedi.

Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Beykoz, Gülşen Bubikoğlu, Güncel
Kaynak: DHA