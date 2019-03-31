İstanbul- Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu
oyunu Beykoz
'da kullandı. Bubikoğlu, Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum dedi.
Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi
Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Beykoz, Gülşen Bubikoğlu, Güncel
Kaynak: DHA