İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü

İstanbul 'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı deniz otobüsü seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul'da etkili oldu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu.

EVLERİN ÇATISI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti. Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İşte İstanbul'da kar manzaraları: