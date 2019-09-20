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İstanbul güne yağmurla başladı

Yağış görüntüleri ( Cevizlibağ ve Üsküdar) Vatandaş detayları İSTANBUL - Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı beraberinde yağış da getirdi.

20.09.2019 11:08
Yağış görüntüleri ( Cevizlibağ ve Üsküdar )
Vatandaş detayları İSTANBUL - Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı beraberinde yağış da getirdi. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi paylaşılmıştı. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde de İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.
İstanbul güne yağmurla başladı

Cevizlibağ, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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