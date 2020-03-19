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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ

AVRUPA'dan getirilenlerin karantinaya alındığı noktalardan Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundakiler ikinci geceyi geçirdi.

19.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:57
AVRUPA'dan getirilenlerin karantinaya alındığı noktalardan Güngören 'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundakiler ikinci geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı kişiler hava almak için camlara çıkarken, dışarıda bekleyen yakınlarının ise marketlerden aldığı yiyecek ve içecekleri yurt görevlilerine teslim etti. Yaklaşık 20 kişilik AFAD gönüllüsü ise sivil kıyafetleriyle yurda gelerek temizlik yapmaları için içeriye alındı. Karantina altındakilerin kontrolleri için sağlık görevlilerinin de yurda ambulansla yurda giriş yaptığı görüldü.
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İSTANBUL-GÜNGÖREN’DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DEKİ KARANTİNA YURDUNA BİR GRUP GÖNÜLLÜ TEMİZLİK İÇİN GELDİ
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, Karantina, Güngören, Sabah, Güncel

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