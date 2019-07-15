15.07.2019 09:57
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İSTANBUL- HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrar

- HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrarAli AKSOYER / İSTANBUL(DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı.

İSTANBUL - - HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrar
Ali AKSOYER/ İSTANBUL(DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler bulunuyor.
Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde ziyarete açılması bekleniyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar sergilenecek. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bulunuyor. Müzenin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor İSTANBUL- HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrar
Kaynak: DHA
Anadolu Yakası, DHA, Güncel

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