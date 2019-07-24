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İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI

İstanbul DHAABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

24.07.2019 14:06 İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI

İstanbul DHA
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.  Bakan Albayrak karşılamayla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Albayrak, "Çok değerli arkadaşımız Hakan Atilla, ailesine ve sevdiklerine kavuştu. 2,5 yıllık haksız tutukluluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla, çok özlediği ülkesine sağ salim ulaştı. Ülkemize ve ailesine hayırlı olsun" dedi.


Görüntü Dökümü:
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-Karşılamaya ilişkin fotoğraflar



Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, İstanbul, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

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