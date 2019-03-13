İstanbul- Haliç'te Yelkenli Battı 3

İstanbul- HALİÇ'TE YELKENLİ BATTI 3 (aktüel görüntü)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA
) Haliç
'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Saat 13.30'da içinde 2 kişinin olduğu yelkenli teknenin battığını gören çevredekiler hemen deniz polisine haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişiden diğeri başka bir botla batan yelkenli tekenenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisinin tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
DHA, İstanbul, Haliç, Güncel
Kaynak: DHA