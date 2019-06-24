24.06.2019 14:28
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İSTANBUL -  HALİÇ'TEN CESET ÇIKTI

İSTANBUL -  HALİÇ

Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.


Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.
Haliç 'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü
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-Unkapanı Atatürk Köprüsü
-Köprü ayaklarına çıkarılan ceset
- Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cesedin cenaze aracına taşınması
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraflar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Haliç , Güncel

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