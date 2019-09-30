İstanbul halkının isyan ettiren metrobüs çilesinin nedeni belli oldu

Sabah saatlerinde bir metrobüsün arıza yapması sonucu, İstanbul'daki toplu taşıma trafiği felç olmuştu. İstanbulluları isyan ettiren metrobüs çilesinin ardından işaretleri yanlış algılayan 2 otobüs şoförü çıktı.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, sabah saatlerinde duraklardaki yoğunlukla karşılaştı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle ancak saatler sonra azaldı.

SEBEBİ ARIZA VE İŞARETİ YANLIŞ ANLAYAN ŞOFÖRLER

İstanbul'daki metrobüs çilesinin ise iki nedeni olduğu ortaya çıktı. İBB'den yapılan açıklamada saat 07:59'da Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir aracın arıza yaptığı ve yaklaşık bir dakika sonra bu noktadan metrobüs trafiğinin tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Bu müdahaleden yaklaşık 5 dakika sonra ise tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförünün konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olduğu vurgulandı.

"İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Olayın dakika dakika anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bu sabah 07:59'da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir araç arıza yapmıştır. 08:00'de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08:04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08:14'te yapılan müdahale ile Metrobüs hattımız normale dönmüştür. Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."