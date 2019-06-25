25.06.2019 11:50
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"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"

"İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 'nu tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir. Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul , Güncel

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