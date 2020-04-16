Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İSTANBUL-Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapın

Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapınİSTANBUL, (DHA) ' Kişinin yaşam kalitesini bozan, ağrı ve kanamaya yol açan hemoroit ya da halk arasında basur diye bilinen hastalığın yaygın görüldüğünü söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr.

16.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:17
Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapın
İSTANBUL, (DHA) ' Kişinin yaşam kalitesini bozan, ağrı ve kanamaya yol açan hemoroit ya da halk arasında basur diye bilinen hastalığın yaygın görüldüğünü söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan, 'Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde hareketsiz kalmamaya dikkat edelim. Çünkü evde hareketsiz kalınca hemoroid ilerliyor. Yarım saatten fazla oturmamak, egzersiz yapmak ve sebze ağırlıklı beslenmek şart' dedi.
Hemoroidin makat bölgesinde en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu dile getiren Emsey Hospital'dan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan, koronavirüs salgını günlerinde bu hastalıktan korunmak ve ilerlemesini önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
AĞRI VE KANAMAYA DİKKAT EDİN
Hemoroidin makat bölgesindeki damarların genişlemesiyle ortaya çıktığını ve 4 evreden oluştuğunu belirten Dr. Doğan, 'Damar ne kadar çok genişler ve sarkarsa evresi de artıyor. Hastalık ağrı ve kanamalı geçiyor. Bu dönemde evde hareketsiz kalmakla birlikte basur ilerliyor' diye konuştu.
HAREKETSİZ YAŞAM HASTALIĞI İLERLETİYOR
Evde yarım saatten fazla oturmayı önermediğini söyleyen Dr. Doğan, 'Kalbe geri dönüş sağlayan damarlar ile ilgili bir hastalık olduğu için hareket etmek çok önemli. Hareketsizlikle beraber bu damarlar iyi çalışmıyor. Hastalığın ilerlememesi için evin içinde spor yapmak gerekiyor. Uzun süre oturmak, hareketsiz kalmak, toplar damarlardaki göllenmeyi artırıyor ve ağrı oluşmasına neden oluyor. Evde yarım saatten fazla oturmayı önermiyoruz. Yarım saat oturduktan sonra ayağa kalkıp yürüyüş yapıp bacak kaslarını geliştirebilirler. Çömelerek diz kaslarını hareket ettirmeliler. Çömelip yukarıya doğru hareket etmek, toplar damarlardaki kanın kalbe dönüşünü artıracaktır. Makat bölgesindeki kanlanmayı da sonlandırıyor' ifadelerini kullandı.
SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN
Beslenmeye evde hareketsiz kalındığı bu günlerde daha çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Ahmet Doğan, 'Sebzeli ağırlıklı beslenip, kabız yapmayacak gıdalar tüketip, bol su içmelerini öneriyorum. Eğer çok oturmaları gerekiyorsa da oturma simidi kullansınlar. Basur hastalarında acı ve baharatlı yiyecekler makat çıkışında ciddi yanmaya sebep olur. Turşu, acı, baharatlı yiyecekler, yağlı yemekler basurun düşmanıdır, uzak durmak lazım. Basur tedavi edilmezse ameliyatın gerekli olduğu bir hastalık çünkü ilerliyor. Ameliyat olmamak için egzersizleri yapıp, yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor' dedi.
TÜRKİYE'DE 5 MİLYON HASTA VAR
Kişilerin belirtilere rağmen utanıp doktora gitmediğini söyleyen Dr. Doğan, 'İç hemoroitte en sık karşımıza çıkan belirti kanamadır, ciddi kan kaybına sebep oluyor. Dış hemoroitte ise ağrı olur. Ağrıyı hafifletmek için damarlardaki kirli kanı boşaltmamız gerekiyor. Türkiye'de hastalık yaygın olarak görülüyor, 4-5 milyon insan basur hastası. Makat bölgesi muayenesi zor olan bir bölge. Hastalar utandığı için bize gelmiyor. Böyle olunca hastalığın tanısı geç konuluyor. Şikayetleri çok artınca bize geliyorlar ve hastalık ilerlemiş oluyor' diye konuştu.
İSTANBUL-Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapın

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Doğan, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-Hareketsiz yaşam hemoroid nedeni; evde egzersiz yapın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Bayburt'ta vatandaşlara koruyucu maske dağıtılıyor - Haber 13:53: Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı - Haber 13:53: Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 13:53: TSD'den ihtiyaç sahibine sandalye - Haber 13:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi