İstanbul Harley Sahipleri Derneği, İhtiyaç Sahibi Engellilere Tekerlekli ve Akülü Sandalye Bağışladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:02



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:02

İstanbul Harley Sahipleri Derneği, hareketinde başkasına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan engelliler için akülü ve tekerlekli sandalye bağışı yaptı.İstanbul Harley Sahipleri Derneği üyeleri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek tekerlekli sandalye bağış kampanyası ile ihtiyaç sahibi engellileri sandalyeleri ile buluşturdu. Maslak'ta toplanan yaklaşık 100 İstanbul Harley Sahipleri Derneği üyesi, motosikletlerini Ataköy'de bulunan Türkiye Omurilik Felçlileri Dernek binasına sürdü.Toplanan bağışlar için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği üyesi engelli bireyler ve aileleri ile İstanbul Harley Sahipleri Derneği üyeleri ve sanatçılar da katıldı."Özgürlük için önemli günlerden biri"Törende konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, 2006 yılında başlayan yardım projesi kapsamında 10 binin üzerinde sandalyenin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Engellilerin sandalyelerle birlikte hareket özgürlüğüne kavuşacağını ifade eden Baş, "Bu organizasyonu biz 2006 yılında başlattık. 2006'dan beri 10 binin üzerinde akülü sandalye verildi. Sadece koşularda 3 bine yakın bugün ise 167 sandalye ve 650 bin TL civarında bağış toplandı. Tüm o bağışları toplamak için koşan ve yardım edenlere iyilik peşinde koştukları için yol arkadaşımız oldukları için teşekkür ederim. Şu anda çok büyük heyecan yaşıyoruz. 12 yıldır bu heyecanı yaşıyoruz ama bugün bambaşka bir gün oldu. Şunu biliyoruz böyle bir günün sonunda birçok insan bugün özgürlüğe hareket edecekler. İstanbul'da 25 kişi, birçok ilde Anadolu'da birçok insan, arkadaşlarımız özgür hareket edebilecek. Ben buradan adım adım oluşumuna Harley Davidson'cu motorcu arkadaşlarıma ve emek veren değerli basın mensupları ve herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün özgürlük için önemli günlerden biri bizim için" dedi.Törende İstanbul Harley Sahipleri Derneği Başkanı Oğuzhan Eryılmaz da söz aldı. Dernek olarak çok sayıda etkinliği düzenlediklerini söyleyen Oğuzhan Eryılmaz, farkındalık amaçlayan projelere bir çok sanatçının da destek verdiğini söyledi. 100'e yakın Harley Davidson motorla törene katıldıklarını kaydeden Eryılmaz şöyle konuştu:"Biz Harley Davidson olarak zaten birçok etkinlik yapıyoruz ama işin birazda farkındalık boyutunda bir şeyler yapmak istedik. Bugün 100'e yakın Harley Davidson motorla buraya sürdük. İnşallah burada şimdiye kadar motor kullanmamış yavrularımıza kardeşlerimize de küçük bir tur attıracağız. Bu özgürlüğü onlar da tadacak. biz de kendi içimizde yardım topladık. 20 civarında sandalye ile geldik buraya. Bize destek olan bizim yaptığımız kampanyaya destek olan bazı sanatçı arkadaşlarımız var onlara da teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Yöntem'e, Haluk Levent'e, Melek Baykal'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim kampanyamıza destek oldular. İnşallah bundan sonra güzel sosyal projelerde birlikte olacağız ramazan başkanımla."Düzenlenen bağış etkinliğine katılan oyuncu Selda Alkor ise tekerlekli sandalyelerin engelliler için engelsiz bir dünyaya kapı açtığını ifade ederek, "Yapılan işlere baktığımız zaman sandalyelerine rağmen yüzleri gülen bir sürü insan görüyorum. Çünkü artık engelsiz bir dünyaya doğru gidiyorlar o sandalyeleri sayesinde. Onlara çok büyük rahatlıklar getiriyor bu sandalyeler. Dolayısıyla bizim daha şanslı olan kişilerin muhakkak destek olması gerekiyor" şeklinde konuştu."Rahat ve kullanışlı"Sandalyelerine kavuşan engellilerin de mutluluğu gözlerinden okundu. Uzun süredir ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesine kavuşan Ece Şifa Karapınar, sandalyelerin rahat ve kullanışlı olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklere olan beğenisi de dile getiren Karapınar, "Tüm benim gibi arkadaşlarım tekerlekli sandalye kazanıyorlar sonra bu tarz motor gezintileri olsun farklı geziler olsun. O yüzden de yani bence güzel bir etkinlik. Sevdim ben böyle etkinlikleri. Sandalyeler gayet rahat ve insanın işine yarıyor" dedi.Tören sonu ise engelli çocukların motor turu başladı. İstanbul Harley Sahipleri Derneği üyesi olan sürücüler törene katılan engelli çocukları motorun arka koltuğuna oturtarak tören alanı çevresinde tur attı. - İSTANBUL