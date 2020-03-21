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İSTANBUL HASTA YAKINI KORONAVİRÜS SERVİSİNE ALMADI DİYE HASTANE GÜVENLİĞİNİ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAMaltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. terör estirdi.

21.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:01
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. terör estirdi. Karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.
BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI
İhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının soruşturması devam ediyor.
BİR GÜVENLİK GÖREVLİSNİN DURUMU AĞIR
Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayı gören bir hasta yakını 'hasta yakını içeri girmek istedi, güvenlikçilerde yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka hastaneye götürdüler' diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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İSTANBUL HASTA YAKINI KORONAVİRÜS SERVİSİNE ALMADI DİYE HASTANE GÜVENLİĞİNİ BIÇAKLADI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL HASTA YAKINI KORONAVİRÜS SERVİSİNE ALMADI DİYE HASTANE GÜVENLİĞİNİ BIÇAKLADI
Etiketler : Güncel

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