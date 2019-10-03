İstanbul (havadan görüntü)  arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü

Taylan ERGÜN - İstanbul DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy 'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü.

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.

Yıkılan ilk bölümü saat 14.30 sıralarında söküldü. Minarenin sökümü havadan da görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışması

-Minarenin havadan görüntüleri

-Minarenin sökümünden havadan görüntü