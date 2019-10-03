Haberler » Güncel » Haber

İstanbul (havadan görüntü)  arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü

İstanbul DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü.

03.10.2019 14:39İstanbul (havadan görüntü)  arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü
Taylan ERGÜN - İstanbul DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin bir bölümü söküldü.

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.
Yıkılan ilk bölümü saat 14.30 sıralarında söküldü. Minarenin sökümü havadan da görüntülendi.


Görüntü Dökümü:
---------
-Ekiplerin çalışması
-Minarenin havadan görüntüleri
-Minarenin sökümünden havadan görüntü



Arnavutköy, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 Burdur'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
17:10 Vali Varol'a derneklerden ziyaret
17:10 Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı
17:10 Türkiye'nin ilk sermaye piyasası yazılım etkinliği için geri sayım başladı
17:10 İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi
17:10 İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek
17:08 Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi