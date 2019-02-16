İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Balat'ta 3 Katlı Bina Çöktü

Kaynak: DHA

ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHAFatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerindeki inceleme sürüyor.ÇÖKME ANI KAMERADABinanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.Görüntü Dökümü:----------------Çökme anının görüntüsü-Olay yerinden görüntü-İtfaiyenin incelemesi-Zarar gören araç-Havadan görüntüyle olay yeriDHA FEED