27.06.2019 09:31
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU  (3)

İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) FSM

- FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.

- FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa- Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı  Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK
FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı. Alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yönelen sürücüler yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Görüntü dökümü:
--------------
-Köprüden her iki yakadan da görüntüler
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
-Havadan görüntüler
-15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

27.06.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190627013
27.06.2019 - 07.40 Haber Kodu : 190627014



Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet , DHA , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:26 "Hekimler tütün endüstrisi ile aynı masaya oturmaz"
11:26 Kütahya'da geçen yıl bin 449 trafik kazası meydana geldi
11:26 TİKA'dan Afrika ülkesi Komorlar'da çiftçilere destek
11:26 Seçim sonrası Gökçeada'da turizm hareketliliği beklentisi
11:26 Lise öğrencisinin pompalı tüfek dehşetine 20 yıl hapis cezası
11:25 Yüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyor
11:25 500 TAM PUANI 1 YANLIŞLA KAÇIRDI