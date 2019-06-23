23.06.2019 12:08
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İSTANBUL - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE OTOGARDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

İSTANBUL - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE OTOGARDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor.


Bayrampaşa 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul 'a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Giriş ve çıkıştaki otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden inip yürümeyi tercih etti. Giresun 'dan geldiğini söyleyen Mehmet Kıyak, " Giresun 'dan oy kullanmak için geldik. 16 saattir yoldayız. Yollar çok yoğundu" dedi. Bursa 'da okuyup oy kullanmak için İstanbul 'a gelen Mehmet Faruk Öz ise, " Bursa 'dan geliyorum saat 08.00'de bindim. Yollarda yoğunluk vardı. Oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanıp yarın tekrar Bursa'ya döneceğim" diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarın yoğunluk havadan da görüntülendi.


Görüntü Dökümü
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-Uzun otobüs kuyrukları
-Otobüsten inip yürüyen yolcular
-Röportajlar
-Havadan yoğunluk görüntüsü


Kaynak: DHA
Bursa , Bayrampaşa , İstanbul , Güncel

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