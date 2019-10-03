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İstanbul (havadan görüntülerle) şile'de karaya oturan "natalia" her geçen gün batıyor

ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi kaderine terk edildi.

03.10.2019 10:27İstanbul (havadan görüntülerle) şile'de karaya oturan
ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 10 ay önce  karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi kaderine terk edildi. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından çalışma yapılmıştı. Çalışmaların sonucunda bir daha yüzemeyeceği tespit edilen Natalia adlı gemi  büyük bölümü parçalanmış halde bekliyor.

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI
Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.
O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu Natalia adlı kuru yük gemisinin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

ENKAZ KADERİNE TERK EDİLDİ
Bu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verilirken, enkaz da  kaderine terk edildi. Geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Geminin büyük bölümünün su aldığı görülürken, kaptan köşkü ve kamaraların bulunduğu alanın da büyük bölümünün parçalandığı görüldü. Gemi enkazının son hali havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Geminin havadan çekilen görüntüleri


- İstanbul

İstanbul, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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