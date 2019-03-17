17 Mart 2019, 13:20
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İstanbul- (Havadan Görüntülerle) Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2)

İstanbul- (Havadan Görüntülerle) Silivri

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.



Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Kurtarma çalışmaları

-Çevreden detaylar

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-Caddesinin görüntüsü

- Jandarma ekipleri

-İş makinesi

-Genel ve detaylar

* - İstanbul Güncel
Kaynak: DHA