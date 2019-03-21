İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (3)

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.Görüntü Dökümü:---------Olay yerinden görüntüler-Yaralılar-Hasarlı araçlar-Kaza yerinin havadan görüntüsü