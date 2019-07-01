01.07.2019 09:37
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İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor, FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 5 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor, FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 5 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.
Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Köprü girişinde oluşan trafik
-Havadan görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk
-15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk
-Metrobüslerdeki yoğunluk


- İstanbul
Kaynak: DHA
15 temmuz , istanbul , 5 g , fatih sultan mehmet , Güncel

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