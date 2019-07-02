02.07.2019 19:14
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İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ÜSKÜDAR'DA YANGIN

İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ÜSKÜDAR

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAÜsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber- Kamera: Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yangının havadan görüntüleri
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin çalışması


Kaynak: DHA
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