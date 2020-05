İSTANBUL HAVALİMANI... 4,5 YILLIK SÜREÇ 56 DAKİKALIK BELGESEL HALİNE GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın fikir aşamasından tam kapasite ile operasyona başladığı döneme kadar geçen süre belgesel haline getirildi. 56 dakikalık 'Bir Zafer Anıtı İstanbul Havalimanı' adlı belgesel bugün sosyal medya hesaplarından ve televizyonlardan yayınlanacak.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hazırlanan Bir Zafer Anıtı İstanbul Havalimanı belgeseli için 230 saati aşan görüntüler kaydedilirken, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamasında ise 100'ün üzerinde kişi emek verdi. 1857 günlük çalışmanın ürünü olan belgesel 20 kamerayla, 100 farklı noktadan 3 yıllık timelapse görüntüleri kullanılarak oluşturuldu. 61 ay boyunca her detayın kayıt altına alındığı belgesel için toplamda 40 terabayt veri kaydedildi.REKOR SÜREDE TAMAMLANDIİstanbul Havalimanı'nın inşaatında, 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü. Normal şartlarda 10 yıl süreceği aktarılırken, İstanbul Havalimanı 42 ay gibi kısa sürede bitirilerek 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı, 6 Nisan 2019 tarihinde de tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.BELGESELDE ŞU İÇERİKLER YER ALDIBelgeselde İstanbul Havalimanı'nın, çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele aldığı, özgün bir tasarıma sahip olduğu vurgulanırken, havalimanı terminalinin mimari anlamda ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından aldığı da aktarılıyor. Ayrıca, terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisinde ince ince işlenirken; Türk-İslam sanat ve mimarisi motiflerinin projeye güzellik, doku ve derinlik kattığından da söz ediliyor. Belgeselde yolcu konforu için her detayın düşünüldüğü İstanbul Havalimanı'nda, bagajlar için uluslararası teknolojinin yerinde inşa edildiğine de dikkat çekiliyor. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanan bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirilmeden ulaştırılıyor. Bu uygulama için yüksek teknoloji, robotlar ve yapay zeka sistemleri kullanıldığı da özellikle ifade ediliyor.'4,5 YILLIK DÖNEMİ KADEME KADEME İZLEYECEĞİZ'Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hazırlanan ve bugün saat 20.00'da yayınlanacak 'Bir Zafer Anıtı İstanbul Havalimanı' adlı belgesel ile ilgili olarak İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Samsunlu, şunları söyledi'Bu belki de dünyada ilk kez yapılmıştır. Burada dört buçuk, beş yıllık birikmiş, binlerce dakikalık çekimler var. Bu çekimleri birleştirip bu pazar akşamı tüm Türkiye'ye göstereceğiz. İlk önce nereden başladı, nereye geldi, nasıl açıldı, açıldıktan sonra nasıl operasyon yaptı Hep beraber bunu seyredeceğiz. Bu gerçekten bir öz güven projesi. Türk sermayedarının, Türk bankalarının ve Türk işçilerinin katkılarıyla birleştirilip, Türk devletinin gözetimi ve yönlendirmeleri altında bu büyük altyapı projesi gerçekleştirildi. Dünyadaki benzer projelerin çok uzun zamanlarda yapıldığını, hatta yapılamadığını da görüyoruz. Biz Türkiye olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Dünyadaki havacılık sektöründe ne kadar büyük bir hedefi gerçekleştirmekle ilgili olarak koyduğumuz hedeflere, dünya havacılığın hızlanması, dünya havacılığındaki diğer rakiplerin de burayı örnek alıp kendi tesislerini iyileştirmeleri ve kapasitelerini artırmalarına bir anlamda katalizör görevi gören İstanbul Havalimanı, inşallah Türkiye'nin orta, uzun vadede, 20 yıl, 50 yıl belki de 100 yıllık hedeflerine ulaşmasında bir araç olacak. Bunun da belgeselini hep beraber seyredeceğiz. Belgesel, pazar akşamı saat sekizde, ulusal kanallarda ve sosyal medyada yayına verilecek. Toplam 53 dakikalık bir yayın olacak. Bu belgeselde 4,5 yıl önce ilk kazmadan buranın açılışına ve operasyona başlamasına kadarki süreci kademe kademe seyredeceğiz. Biz havalimanında belli ekranlardan gösterim yapacağız, burada çalışan ve havalimanında bulunan arkadaşlarımızın takip etmesi için.'BURADA HARCANAN DEMİR İLE 15 TANE EYFEL KULESI YAPILIRDI'İstanbul Havalimanı inşaatı ile başlayan süreçte çalışanların ve kendilerinin büyük bir tecrübe kazandığını ifade eden Samsunlu, 'Bu havalimanında biz 1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Bu, Atatürk Barajının gövdesi için yapılan toprak hareketinin 13 katıdır. Burada harcanan betonlarla Amerika'daki 7 tane Empire State binası yapılabiliyor. Harcanan çelikle 15 tane Eyfel Kulesi yapılabiliyor. Bununla beraber toplam olarak 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı yani PAT sahası yaratıldı. Bu da neredeyse Atatürk Havalimanı'nın tüm alanına eşit bir büyüklüktür. Dünyanın en büyük terminalindeyiz. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit bir çatıdır. Yekpare, tek bir bloktur. Bununla beraber en çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibariyle de 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran'da açacağımız 3. pist ile beraber saatlik kapasitesinin 130'a ulaşmasını sağlayacağızö diye konuştu.UÇAKLAR İSTEDİKLERİ SAATTE İSTANBUL'A GELEBİLECEKLER18 Haziran'da üçüncü pistin de hizmete girmesiyle Türk havacılığında önemli işlere imza atacaklarını ifade eden Samsunlu, 'Üçüncü pistin hizmete girmesi ile birlikte gerek Türk Hava Yolları gerek diğer havayolları istedikleri saatte İstanbul'a gelebilecekler, istedikleri saatte İstanbul'dan yine kendi ülkelerine uçabilecekler. Bu tabii geçmişte yaşadığımız sıkıntıların aşılmasına ve Türkiye'nin hem turizm hem lojistik olarak hem de havacılık olarak çok daha büyük talebi önümüzdeki dönemde yaratmasına araç olacaktır.ö dedi.YARIN AYNI HIZLA AYAĞA KALKACAĞIZKoronavirüs krizinden önce 11 ay gibi bir sürede havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizen İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, sözlerini şöyle tamamladı'Bunlara karşı dayanıklı olmanız lazım. Umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz lazım. Ben her gün aynı heyecanla buraya geliyorum. Biliyorsunuz, korona başladığından beri her gün havalimanına gelmeye de devam ettim. Buradaki en önemli konu şu, Biz korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi kalktı ve 64 milyon yolcu geldi, gitti. 50 milyondan fazla bagaj bizim sistemlerimizden geçti. Bugün havalimanımızı ve operasyonumuzu çok küçültmüş durumdayız. Yarın aynı hızla ayağa kaldıracağız. Bu azmi şirketimde gördüğüm için çok mutluyum. İleriye çok büyük umutla bakıyorum. Yarın buraya bin 300 uçak gelsin, biz bin 300 uçağı almaya, onlara hizmet vermeye hazırız. Ondan dolayı sadece küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim üç tane kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen bunlara uyduktan sonra inanın bu krizi atlatacağız. Ben öyle düşünüyorum.ö dedi.