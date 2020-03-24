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İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok ülke sınırlarını dış dünyaya kapattı. Cezayir'in de aynı kararı alması sonucu İstanbul Havalima'nında mahsur kalan Cezayirliler polise saldırarak zorla Türkiye'ye girmek istedi.

24.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:56

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında birçok ülke sınırlarını kapatıp uçuşları askıya aldı. Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir 'in de benzer bir karar alması sonucu İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirliler polise saldırarak olay çıkardı ve ülkeye girmeye çalıştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MAHSUR KALDILAR

Cezayir hükümetinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkeye girişleri durdurmasından dolayı İstanbul'da bulunan Cezayir uyruklu kişiler İstanbul Havalimanı'ndan ayrılamadı.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Salgın virüs nedeniyle Türkiye 'ye de kabul edilmeyen Cezayirli kişiler, şehre zorla girmek için polislerle tartıştı. Bir süredir havalimanında protesto yapan Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı'nı adeta savaş alanına çevirdi.

ÜLKELERİNE YOLLANDILAR

Olayların ardından bakanların da devreye girmesiyle Cezayirli vatandaşlar ülkelerine gönderildi.

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İstanbul Havalimanı’da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi

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Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Cezayir, Güncel

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